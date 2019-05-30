Четверг, 30 Мая 2019 года
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В Эстонии обещают увеличить рождаемость

Общество

А также снизить уровень бедности

Таллин, 30 мая 2019, 18:36 — REGNUM  

Через четыре года эстонское правительство хочет увеличить показатели рождаемости и сократить на треть показатель относительной бедности, сообщает национальный новостной вещатель rus.err.eeсо ссылкой на программу действий правительства «Общие цели» на период 2019—2023 года.

Из утвержденной сегодня в четверг, 30 мая, правительственной программы следует, что суммарный коэффициент рождаемости увеличится с нынешних 1,59 до 1,67 к 2023 году. Одновременно в этот же период планируется снизить показатели абсолютной бедности среди детей с 3,2% до 3,1%.

Из представленных расчетов, показатели относительной бедности к 2023 году понизится до 15% (в 2019 году — 22,6%), а показатели абсолютной бедности до 2,8% (в 2019 году — 3,4%).

Также правительство нацелено на увеличение производительности труда до 80% от среднего показателя по Евросоюзу, сейчас этот показатель составляет 74,7%. Также на уровне 80% должна остаться занятость среди работников в возрасте 20−64%.

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