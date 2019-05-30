В Калуге внимание общественности привлекли к проблемам фармакологии

Калуга, , 18:16 — REGNUM Заседание круглого стола по теме «Трансфер современных фармтехнологий и повышение доступности качественных лекарственных средств» состоялось 30 мая в Калуге в рамках четвертого дня первого всероссийского фармпробега. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, на встрече выступили представители региональных органов власти, ассоциаций и фармкомпаний.

Ключевые темы фармпробега в Калуге — локализация производств как фактор повышения доступности лекарственных средств, преимущества кластерных систем в развитии фармпредприятий, трансфер технологий в России.

Калужский фармацевтический кластер первым в России получил «Серебряный» сертификат Европейского секретариата кластерного анализа. Более 70% показателей были выполнены с существенным превышением требуемых значений, что подтверждает высочайший уровень системы управления кластером и соответствие результатов деятельности ведущим мировым практикам. Калужский фармкластер объединяет крупнейшие международные и российские фармконцерны, средние и малые инновационные компании, ведущие научно-исследовательские и образовательные центры — всего 64 участника. В их числе — 10 заводов полного цикла по стандартам GMP.

Как отметил на заседании министр экономического развития Калужской области Илья Веселов, приоритетом региональной власти является расширение существующих производств, развитие научно-исследовательской деятельности и привлечение новых компаний в созданную интегрированную систему фармотрасли.

«По итогам 2018 года выручка фармпредприятий региона составила более 50 млрд рублей. С 2012 года этот показатель вырос более чем в 10 раз. На предприятиях фармкластера работают 10 тысяч человек. Калужский фармкластер сегодня — это не только эффективная индустриальная инфраструктура, но и специализированные инжиниринговые центры, дуальная система подготовки кадров, образовательные программы от фармкомпаний, смежная производственная структура», — подчеркнул Илья Веселов.

Кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» в Калужской области был сформирован в 2011 году. Фармкластер в Калуге — это синергетические проекты, кооперационные связи и логистические цепочки. Уже семь лет кластер успешно работает. 160 наименований лекарственных средств уже производится, 30 — находится на стадии регистрации, 25 — в разработке. Калужский фармакластер ставит перед собой стратегическую цель быть в тройке крупнейших фармацевтических кластеров России по доле рынка. Согласно прогнозам, к 2020 году эта доля достигнет 10−12%.

Фармпробег — это автомобильный пробег, целью которого является привлечение внимания общественности к самым важным вопросам лекарственного обеспечения и фарминдустрии, а также развитие и поддержка всей цепочки отрасли: от производителей, дистрибьюторов, аптечного сегмента до врачебных сообществ и пациентских организаций.

Фармпробег-2019 охватывает более тысячи участников медицинского, пациентского и фармацевтического сообществ. Города первого этапа пробега: Санкт-Петербург, Великий Новгород, Ярославль, Владимирская область, Москва, Калуга, Пенза, Рязань, Саранск, Нижний Новгород, Казань. В каждом из них проходят мероприятия, посвящённые заявленной проблематике. В Калужской области поддержку фармпробегу оказало Агентство инновационного развития — центр кластерного развития региона.