Чиновники обещают симферопольцам не забывать чистить реку Салгир

Симферополь, , 17:56 — REGNUM Власти Симферополя обещают горожанам раз в три года чистить русло самой большой в городе реки — Салгир. Об этом 30 мая журналистам заявила глава администрации города Наталья Маленко.

«Мы хотим предусмотреть каждые три года в бюджете города деньги на очистку части русла. Условно разделить всё русло на три части, и раз в три года какую-то часть чистить», — отметила она.

Она также отметила, что город в будущем восстановит гидротехнические сооружения и фонтаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в крымской столице стартовал капитальный ремонт набережной реки Салгир, который выполняет местная компания «Асгард». Подрядчик запросил за работу около полумиллиарда рублей. Также отметим, что эта компания участвовала во втором этапе реконструкции центра города, стоимостью порядка 50 миллионов рублей, после которой специалисты и общественники сразу обнаружили множество дефектов.

«Мало авторитет власти пострадал при реконструкции центра Симферополя? Теперь этот же подрядчик будет реконструировать набережную в Симферополе за пол миллиарда рублей», — отмечают горожане.

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