Четверг, 30 Мая 2019 года
17:56:27 МСК

Челябинское Заксобрание назначило выборы губернатора

Общество

Избирательная кампания начнётся после опубликования соответствующего постановления

Челябинск, 30 мая 2019, 17:56 — REGNUM  Заксобрание Челябинской области 30 мая официально назначило выборы губернатора. Они пройдут 8 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно федеральному законодательству, решение о назначении выборов должно быть принято не позже, чем за 90 дней до выборов, и не раньше, чем за 100. В 2019 году это промежуток между 30 мая и 9 июня.

Как отмечает глава комитета Заксобрания по законодательству Анатолий Брагин, в течение пяти дней постановление будет официально опубликовано. После этого стартует избирательная кампания.

Напомним, выборы главы Южного Урала пройдут 8 сентября.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Челябинской области — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить