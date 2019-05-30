Челябинское Заксобрание назначило выборы губернатора

Челябинск, , 17:56 — REGNUM Заксобрание Челябинской области 30 мая официально назначило выборы губернатора. Они пройдут 8 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно федеральному законодательству, решение о назначении выборов должно быть принято не позже, чем за 90 дней до выборов, и не раньше, чем за 100. В 2019 году это промежуток между 30 мая и 9 июня.

Как отмечает глава комитета Заксобрания по законодательству Анатолий Брагин, в течение пяти дней постановление будет официально опубликовано. После этого стартует избирательная кампания.

Напомним, выборы главы Южного Урала пройдут 8 сентября.