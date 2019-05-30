Собянин объявил о создании масштабной системы распознавания лиц

Москва, , 17:47 — REGNUM В Москве в 2019 году будет объявлен конкурс на создание масштабной системы по распознаванию лиц. Об этом 30 мая заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Собянин рассказал, что в Москве уже опробовали технологию распознавания лиц на камерах метро, в подъездах домов. С их помощью выявлены десятки преступников.

«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с МВД, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве, будет одной из крупнейших систем в мире, соперничая, может быть, только с китайскими системами», — отметил мэр столицы.

Кроме того, в Москве внедряется технология распознавания речи, с помощью которой колл-центры обслуживают от 40 до 70% звонков. Однако этим дело не ограничится: уже идут эксперименты по внедрению распознавания речи на транспорте, в школах, поликлиниках и больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить программу «Безопасный город», которая позволяет распознавать лица через установленные в местах массового скопления граждан камеры, на всю страну.

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