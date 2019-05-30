Верховный суд РФ может поддержать противников мусоросжигательного завода

Москва, , 17:52 — REGNUM Коллегия Верховного суда России рассмотрит жалобу на решение Замоскворецкого районного суда Москвы прекратить производство по делу о запрете работы Московского мусоросжигательного завода (МСЗ) №4. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат и общественный деятель Евгений Ступин, который с 2018 года через суд пытается добиться прекращения работы МСЗ №4.

По его словам, в марте 2018 года он подал в Замоскворецкий суд столицы исковое заявление о прекращение деятельности МСЗ, который расположен в районе Некрасовка Юго-Восточного административного округа Москвы. Суд принял жалобу к рассмотрению, однако уже на третьем заседании прекратил производство. Такое решение было обоснованно тем, что активисты не вправе были подавать данную жалобу, отметил Ступин.

Адвокат опротестовал решение суда первой инстанции. Однако и апелляция, и кассация отказали общественнику. 4 февраля 2019 года Ступин подал жалобу в Верховный суд. Судья, изучив аргументы юриста, принял решение передать обращение в коллегию Верховного суда для рассмотрения по существу. Процесс назначен на 18 июня. Это, по мнению адвоката, является большим успехом противников работы завода.

«Аналогичные решения принимаются всего лишь по 15% жалоб. Мы попали в их число. У нас высоки шансы возобновить рассмотрение по делу и прекратить работу МСЗ №4, который травит жителей Москвы и Подмосковья запахами и вредными веществами», — сказал Ступин.

Адвокат считает, что Верховный суд может обязать суд первой инстанции возобновить рассмотрение искового заявления противников мусоросжигательного завода. Также общественник отметил, что работа объекта негативно влияет на жизнь прилегающих к нему территорий.

«Жалуются жители Выхино, Жулебино, Новокосино, Некрасовки и Косино-Ухтомский. Раковые заболевания в отдельных районах увеличились в 4 раза за 5 лет — с 2011 по 2016 годы. Также жители жалуются на неприятные запахи, аллергию, дети не выходят с больничных. Страшная, тошнотворная вонь, многих тошнит от этой вони, в квартирах невозможно находиться — такая новь стоит. Люди продают квартиры — не выносят вонь. А на любые жалобы пишут, что завод работает без нарушений», — посетовал Ступин.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Саратовской областной думы и блогер Николай Бондаренко (КПРФ) выступает против строительства в регионе завода по переработке отходов первого и второго класса опасности. По его мнению, строительство подобных объектов в густонаселенных территориях говорит о том, что правительство России предпочитает экономить на здоровье собственного населения.

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