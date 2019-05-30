В Узбекистане обратили внимание на трудных подростков

Ташкент, , 17:42 — REGNUM Узбекистан является страной, которая позиционирует себя безопасной территорией, фактически crime-free, на поддержание такого имиджа работают не только органы правопорядка и другие государственные учреждения, но также и пропагандистская машина, основную роль в которой играют средства массовой информация.

Вместе с этим, с приходом к руководству республикой нового президента Шавката Мирзиёева и последующей за этим либерализацией СМИ, из-под непроницаемого темного занавеса, перед которым царствовала идиллия и покой, наружу стали выходить факты о не совсем благоприятной в этой сфере ситуации.

Тут и там средства массовой информации повествуют о появившихся вдруг разборках криминала, воровской сходке, избиениях в школах и детских садах, в том числе и со стороны учительского состава в отношении своих подопечных, а также о большом количестве подростков, поведение которых выходит за рамки созданного имиджа и даже подпадает под некоторые статьи уголовного кодекса республики.

По сути, для отсутствия у родителей возможностей, по воспитанию здорового и развитого поколения, формирования духовно-нравственной, физически зрелой, патриотической, преданной национальным традициям и ценностям молодежи, превращение ее в активного и самоотверженного участника проводимых широкомасштабных реформ, существует много предпосылок.

Одной из главных является то, что миллионы граждан республики вынуждены трудиться за пределами страны, ввиду отсутствия у последней достаточного количества рабочих мест, а также малых зарплат, если работу все-таки удалось найти. Недостаточность у населения средств порождает, так называемую, «вынужденную беспомощность» (психологический термин), когда человек живет лишь насущными проблемами, связанными с добыванием еды и необходимых средств для прикрывания тела. При состоянии «вынужденной беспомощности», на другие действия у людей не остается ни физических, ни духовных сил.

Что отсюда вытекает — многие подростки, не получившие должного воспитания и внимания от своих родителей, нередко становятся на кривой путь, что влияет на рост преступности в стране в целом.

Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал постановление, регламентирующее реализацию комплекса мер по воспитанию, так называемых трудных подростков.

Как отмечается в документе, участие специализированных учебно-воспитательных учреждений в процессе воспитания лучших качеств у молодежи требует дальнейшего совершенствования их деятельности.

«При помещении несовершеннолетних в специализированные учебно-воспитательные учреждения полная и правильная оценка их социального положения и личностных качеств, степени опасности совершенных деяний продолжает оставаться актуальной задачей.

Сегодняшнее состояние специализированных учебно-воспитательных учреждений требует качественной организации учебного процесса на основе государственных образовательных стандартов, повышения квалификации и навыков учителей, воспитателей, психологов, других работников по обучению и профессиональному образованию воспитанников», говорится в постановлении.

В связи с этим, президент постановил, что в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, коренного совершенствования системы работы с молодежью, нуждающейся в особых условиях воспитания и образования, создать республиканские учебно-воспитательные учреждения отдельно для мальчиков и для девочек в нескольких регионах республики.

В частности, такие учреждения будут созданы на базе специального колледжа для мальчиков в городе Бахт, специального колледжа легкой промышленности в городе Коканде, школы-интерната для мальчиков в городе Самарканде и школы-интерната для девочек в Чиназском районе (Сырдарьинская область).

При этом, республиканское учебно-воспитательное учреждение для мальчиков будет закреплено за Национальной гвардией Узбекистана, а аналогичное учреждение для девочек — за Министерством внутренних дел.

«Национальная гвардия и Министерство внутренних дел Республики Узбекистан ответственны за содействие соответственно Республиканскому учебно-воспитательному учреждению для мальчиков и Республиканскому учебно-воспитательному учреждению для девочек в вопросах их своевременного полноценного обеспечения и улучшения бытовых условий, формирование с использованием современных форм и методов духовно-просветительской работы здоровых и физически сильных, духовно и морально устойчивых, образованных, патриотически воспитанных, самоотверженных молодых людей с широким кругозором, воспитание воспитанников в духе преданности Родине», говорится в постановлении.

Также, согласно документу, министерство народного образования республики будет ответственно за налаживание в этих учреждениях качественного воспитательного и учебного процесса, содержательную организацию свободного времени воспитанников, развитие их интеллектуальных, физических и творческих способностей.

Как гласит документ, в Республиканские учебно-воспитательные учреждения помещаются несовершеннолетние, достигшие 14-летнего возраста и не старше 18-летнего возраста, они помещаются туда, если совершили общественно опасные деяния, но не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, либо вследствие отставания в возрастном развитии, не связанного с болезненным психическим расстройством и были не способны в полной мере сознавать значение совершенного деяния.

Наполняемость учащихся в группах и классах учебно-воспитательных учреждений устанавливается в количестве 15−20 человек.

Во время каникул, такие подростки, при невозможности возврата родителям или лицам их заменяющих, направляются в дом «Мехрибонлик» (Детские дома) по направлению соответствующего органа народного образования и на основании решения хокима (главы администрации) района или города.

Если несовершеннолетний был направлен в специализированное учебное заведение территориальной межведомственной комиссией (а это означает, что он совершил уголовно наказуемое правонарушение), то за каждым таким подростком закрепляют отдельного воспитателя и постоянно контролируют его образование и воспитание, оказывая после окончания учебы содействие в трудоустройстве.

С 1 сентября 2019 года руководящим и педагогическим работникам специализированных учебно-воспитательных учреждений, в том числе воспитателям и помощникам воспитателей, за особые условия труда выплачивается ежемесячная надбавка в размере 75 процентов от базовой тарифной ставки.

Министерству народного образования республики поручено до 1 августа 2019 года пересмотреть учебные программы учебно-воспитательных учреждений, разработать программы индивидуальной реабилитации (обучение жизненным навыкам, лечение от наркотической и алкогольной зависимости, работа с последствиями психической травмы и другое) исходя из потребностей и характера проблем помещаемых в них детей, а также принять меры по расширению работы кружков.

«Утвердить штатные расписания Республиканских учебно-воспитательных учреждений, предусмотрев выделение по одному психологу на каждые 20 воспитанников, а также один штат врача-гинеколога в учреждении для девочек и сформировать такие учреждения из состава высококвалифицированных преподавателей, воспитателей и психологов с широким кругозором», подчеркивается в постановлении.

Президент дал поручение обеспечить учебно-воспитательные учреждения современной учебной, учебно-методической и художественной литературой и периодическими журналами, регулярно обновлять фонды информационно-ресурсных центров.

Для встреч и связи с родителями в учреждениях подобного типа будут выделены отдельные помещения, обеспеченные необходимыми средствами связи и другим оборудованием, территории и помещения в целом будут оснащены камерами видеонаблюдения, записи с камер будут сохраняться в специальном архиве не менее одного года.

В создаваемых учебных заведениях для трудных подростков будет внедрена новая учебная и воспитательная практика — планируется внедрение таких передовых интерактивных методов обучения, как «case-study», работа в группах, дебаты, ситуационные игры, мозговой штурм, направленные на обсуждение проблем, с которыми сталкиваются воспитанники, поиск их решений и повышение правовых знаний воспитанников.

В целях формирования у воспитанников трудовых навыков и способностей самостоятельного творческого мышления, их профессиональной ориентации и эффективной организации свободного времени, в учебных заведениях будут организованы практические трудовые занятия по профессиональному обучению, не реже одного раза в три месяца проведение встреч и «круглых столов» с участием известных деятелей науки, культуры, искусства и литературы, религиозных деятелей, ведущих специалистов различных сфер.

При этом, постоянному обучение будут подвергаться и руководители и специалисты учебно-воспитательных учреждений, для них будут создаваться модули по методике работы с несовершеннолетними.

Отчеты руководителей учреждений будут заслушиваться один раз в год на совместных заседаниях соответствующего комитета Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) республики и областных советов народных депутатов регионов, где расположены соответствующие учебно-воспитательные учреждения.

«Установить, что при заслушивании отчетов подлежат критическому обсуждению учебно-воспитательные процессы, проводимые с воспитанниками, деятельность по изменению их поведения, оказываемая им медицинская помощь, социально-духовная атмосфера в этих учреждениях», говорится в постановлении президента.

Союзу молодежи Узбекистана, совместно с Министерством занятости и трудовых отношений и Торгово-промышленной палатой рекомендовано содействовать созданию достойных условий для глубокого освоения воспитанниками учебно-воспитательных учреждений современных профессий, обеспечению занятости, развитию деловых способностей, широкому привлечению их к малому бизнесу и частному предпринимательству, поощрению инициатив, реализации интеллектуального и творческого потенциала воспитанников.

Министерству народного образования и министерством культуры поручено один раз в месяц проводить для воспитанников учреждений мероприятия, организовывать посещение ими историко-архитектурных комплексов, зоопарков, театров, музеев, других культурно-развлекательных мест.

Комитет женщин Узбекистана обязали на постоянной основе вести список девочек, заканчивающих учебно-воспитательные учреждения, организовывать проведение с ними индивидуальной и целенаправленной работы, а также принимать меры по их адресной поддержке и обеспечению занятости.

«Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан совместно с Министерством народного образования провести работу по профессиональной ориентации, обучению, переобучению, повышению квалификации и обеспечению занятости выпускников Республиканских учебно-воспитательных учреждений исходя из реальных потребностей отраслей экономики и рынка труда», отмечается в документе.

Также, в целях организации содержательного досуга президентом дано поручение организовать воспитанникам кружки по музыке, живописи, изобразительному искусству, керамике и другое, обеспечить музыкальными инструментами, обеспечить спортивными залами и спортивным оборудованием и инвентарем 34 наименований, предоставить современные компьютеры, создать в них игровую компьютерную базу, направленную на развитие у учащихся творческого мышления, а девочкам, кроме того, швейные машинки и другое оборудование с целью развития профессиональных навыков у девочек-воспитанниц.

«Агентству информации и массовых коммуникаций при администрации президента Республики Узбекистан совместно с Союзом писателей, Республиканским центром духовности и просветительства, Министерством народного образования обеспечить художественной литературой из 136 наименований, рекомендованной для чтения», подчеркивается в постановлении.

Мирзиёев дал указание территориальным межведомственным комиссиям по делам несовершеннолетних, а также ряду министерств и ведомств провести глубокий анализ факторов, способствующих совершению несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, правонарушений либо иных антисоциальных действий, их безнадзорности и беспризорности, принять меры по их устранению.

«Рекомендовать Верховному суду тщательное изучение судами вопроса помещения несовершеннолетних в Республиканские учебно-воспитательные учреждения, обратив особое внимание на достаточную обоснованность решений, принятых территориальными межведомственными комиссиями по делам несовершеннолетних, заслушивание мнения родителей несовершеннолетнего или заменяющих их лиц, махалли, Союза молодежи Узбекистана, Комитета женщин Узбекистана, органов народного образования, внутренних дел, здравоохранения, а также оценку эффективности профилактической работы органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», подчеркивается в постановлении.

Также установлено, что территориальные межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних несут ответственность за обоснованность ходатайств, направленных в суд о помещении несовершеннолетних в Республиканские учебно-воспитательные учреждения.

Стоит отметить, что прописанные в постановлении меры, направленные на улучшение ситуации с «трудной» молодежью являются полными и эффективными, однако хочется, чтобы все это осталось не только на бумаге, как бывает зачастую, а реализовалось в реальную жизнь, на что мы все надеемся и желаем.