Четверг, 30 Мая 2019 года
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Три выходных дня объявлены в Дагестане на Ураза-байрам

Общество

Вместе с субботой и воскресеньем жители республики смогут отмечать праздник пять дней

Махачкала, 30 мая 2019, 17:47 — REGNUM  Сразу три дня — 5,6 и 7 июня — объявлены нерабочими в Дагестане по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам. Соответствующее постановление от 30 мая подписал премьер-министр республики Артем Здунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Таким образом, дагестанцы в общей сложности вместе с субботой и воскресеньем получат пять выходных дней.

«Эта инициатива позволит создать людям благоприятные условия для совершения всех религиозных обрядов, связанных с этим важным для мусульман праздником», — сказано в сообщении пресс-службы главы Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по три выходных дня по случаю празднования Ураза-байрам получили также жители двух других регионов Северного Кавказа Чечни и Ингушетии. Правда, в этих республиках нерабочими объявлены не 5−7 июня, как в Дагестане, а с 4 по 6 июня включительно.

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