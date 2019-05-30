Три выходных дня объявлены в Дагестане на Ураза-байрам

Махачкала, , 17:47 — REGNUM Сразу три дня — 5,6 и 7 июня — объявлены нерабочими в Дагестане по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам. Соответствующее постановление от 30 мая подписал премьер-министр республики Артем Здунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Таким образом, дагестанцы в общей сложности вместе с субботой и воскресеньем получат пять выходных дней.

«Эта инициатива позволит создать людям благоприятные условия для совершения всех религиозных обрядов, связанных с этим важным для мусульман праздником», — сказано в сообщении пресс-службы главы Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по три выходных дня по случаю празднования Ураза-байрам получили также жители двух других регионов Северного Кавказа — Чечни и Ингушетии. Правда, в этих республиках нерабочими объявлены не 5−7 июня, как в Дагестане, а с 4 по 6 июня включительно.

Читайте также: В Ингушетии объявили три выходных на Ураза-байрам