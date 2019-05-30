Липецкая область будет сотрудничать с Минприроды, Росприроднадзором и НЛМК

Липецк, , 17:31 — REGNUM Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 30 мая подписал четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве с ПАО «НЛМК», Росприроднадзором и Минприроды РФ. Документ был подписан на площадке ПАО «НЛМК» в рамках 17-го Международного металлургического саммита «Российская сталь и глобальный рынок: факторы конкурентного роста».

Соглашение подписали временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов и президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.

«Жители региона — первые, кто заинтересован в результатах этой программы. Власть будет участвовать в выполнении всех проектов, указанных в соглашении, контролировать их с привлечением общественного мониторинга. Рассчитываем, что липецкий воздух станет чище и в ближайшие годы жители почувствуют это на себе», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов отметил, что экология — один из ключевых приоритетов политики государства. Национальный проект включает в себя 11 федеральных проектов по различным направлениям — от очистки водоемов до внедрения наилучших доступных технологий. Целью проекта «Чистый воздух» является снижение валового объема выбросов в 12 наиболее крупных промышленных центрах страны, в число которых входит и Липецк.

«Чтобы достичь этой цели и улучшить качество атмосферного воздуха, предстоит выполнить задачу, которую еще никто не выполнял. Соединить усилия региональной и федеральной власти, бизнеса, создать систему мониторинга, которой будут доверять люди. К 2024 году люди должны почувствовать эффект от реализации этих проектов и сказать: «Нам дышится лучше», — подчеркнул Денис Храмов.

В рамках Соглашения ПАО «НЛМК» запланирован к реализации комплекс мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Внедрение технологии безводного охлаждения шлаков металлургического производства приведет к снижению выбросов сероводорода, который вызывает нарекания со стороны жителей Липецка. Реконструкция ряда аспирационных систем в конвертерном цехе №1, огнеупорном цехе и реконструкция конвертеров №2 и №3, конвертерного цеха №2 направлена на снижение выбросов пыли. Уловленную пыль в качестве сырья будут вторично использовать в собственном производстве.

Капитальный ремонт доменных печей №6 и №4 и реконструкция аспирационной системы литейного двора доменной печи №3 обеспечит снижение выбросов пыли и оксида углерода. Кроме того, запланировано и строительство электростанции для утилизации вторичных топливных газов, ведущее к снижению выбросов оксида углерода. В коксохимическом цехе в текущем году будет пущено в эксплуатацию новое отделение улавливания химических продуктов, которое позволит в два раза уменьшить объемы выбросов вредных веществ, в том числе сероводорода и фенола, от источников отделения.

Все эти проекты реализуются с применением наилучших доступных технологий. Проекты в рамках заключенного соглашения даже с учетом роста производства дадут экологический эффект, общее снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составит 8,1 тыс. тонн. ПАО «НЛМК» планирует инвестировать на выполнение природоохранных мероприятий около 21 млрд рублей.

«Совместная работа бизнеса и государства по достижению целей в сфере экологии, поставленных руководством страны, — не просто продекларирована. Такая работа успешно осуществляется. Подписанное соглашение фактически дает старт реализации федерального проекта «Чистый воздух». Это первый в России пример государственно-частного партнерства в области улучшения качества окружающей среды за счет снижения выбросов. Мы будет жестко контролировать выполнение задач, указанных в соглашении», — сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.