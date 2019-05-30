Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

Грозный, , 17:28 — REGNUM Сын главы Чечни Рамзана Кадырова попробовал себя в роли актера. Он снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул». Об этом сообщил на своей странице в Instagram его дядя — глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.

«Мой дорогой племянник Адам Кадыров принял участие в съёмках популярного сериала «Воскресший Эртугрул». Внук первого президента ЧР, Героя Ахмата-Хаджи Кадырова Адам развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом, завоёвывая различные награды. В съёмках фильма показал все свои способности с лучшей стороны», — похвалил племянника дядя.

https://www.instagram.com/p/ByECTPul-XQ/

Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов подтвердил данный факт. Он отметил, что предложение попробовать себя на поприще актера сделал сыну Рамзана Кадырова продюсер и сценарист популярного в Чечне сериала Мехмет Боздаг.

«Выбирали из большого количества претендентов, не только в Чечне, но и в самой Турции», — цитирует Каримова URA.RU.

Окончательное решение по съемкам принимали родители мальчика — Рамзан и Медни Кадыровы. По словам пресс-секретаря главы Чечни, роль была абсолютно нравственная и соответствовала возрасту, поэтому родители дали согласие.