Медработников Дагестана обучат оказанию паллиативной помощи

Махачкала, , 17:35 — REGNUM Фельдшеров и медицинских сестер в Дагестане обучат паллиативной помощи. Для оказания поддержки в данном направлении здравоохранения в республику будут направлены специалисты из федерального центра. Договоренность об этом заключили 30 мая руководитель региона Владимир Васильев и учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Дагестана.

«Для Кавказа это [развитие паллиативной помощи] особенно значимо — здесь за своими, даже тяжело болеющими родственниками ухаживают дома. Тем самым основная тяжесть ложится на семью. <…> В Дагестане нет необходимости учить людей неравнодушию. Мы же будем отправлять сюда специалистов, которые обучат, как правильно оказывать специальную помощь», — сказала Анна Федермессер.

По её словам, в законодательстве произошли «очень человеконаправленные» изменения, которые отныне позволяют не только оказывать помощь на дому, но и снабжать необходимыми препаратами, расходными материалами и оборудованием. При этом Владимир Васильев отметил необходимость вовлечения в процесс оказания паллиативной помощи не только медицинских работников, но и общественников.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдума в третьем чтении приняла закон о паллиативной помощи, которая «представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли». Такая помощь будет оказываться прошедшими специальную подготовку медработниками как в амбулаторных условиях, в том числе на дому, так и в условиях дневного стационара.