Жениться или нет: гомофобия невесты поставила свадьбу под угрозу

Вашингтон, , 17:25 — REGNUM Интернет-пользователь не может пригласить сына на собственную свадьбу из-за предубеждений невесты относительно гомосексуальных отношений. Дискуссия об отношениях разгорелась на форуме Reddit и разделила интернет-пользователей на два противоположных лагеря.

Пользователь с ником throwaway-thewedding зарегистрировался на американском форуме, чтобы спросить совета у окружающих. 37-летний мужчина готовится к свадьбе, но столкнулся с неразрешимой проблемой. Его 22-летний сын — открытый гей, он встречается со своим партнером уже несколько лет. В то время как будущая невеста автора поста придерживается других взглядов и не желает видеть на своей свадьбе представителей сексуальных меньшинств. Также она не хочет знакомить будущего пасынка со своими религиозными родителями, опасаясь за свою репутацию. Мужчина спросил у форумчан, отменять ли ему свадьбу, если сын ему дорог, а невеста не хочет его принимать. Обсуждение стало популярным и насчитывает почти пять тысяч комментариев.

Многие пользователи поддерживают позицию мужчины и утверждают, что связывать свою жизнь с такой предвзятой второй половинкой опасно.

«Я готов поспорить, что невеста еще покажет себя. Возможно, она терпела вашего сына в прошлом, но теперь, когда дело дошло до свадьбы, ее истинное отношение начнет проявляться, и у нее начнутся проблемы с сыном», — предупреждает sambeano.

«Я порвал связи с семьей из-за их убеждений. С близкими друзьями, которые были мне второй семьей, тоже. Я не собираюсь «терпеть» их фанатизм. Если они будут фанатичными парнями, которые не будут относиться к другим людям с любовью и уважением, они не заслуживают меня», — высказывается ERR404gaming.

Пользователь RevolsinX приводит аргумент в сторону поддержки невесты, ссылаясь на особенности религиозных семей. Обычно таких людей трудно перевоспитать, и они тяжело переживают отступления от своих взглядов:

«Я не собираюсь ругаться с ними из-за их убеждений, они мои родители, и я до сих пор люблю их. Так что это на самом деле не так однозначно, может, невеста вовсе не такая плохая».

В противовес ему высказывается другой комментатор с ником ilumyo:

«Мне очень жаль, но это на самом деле однозначно. Либо автор выбирает личное удобство своего зятя, либо свободу своего сына. Его родственники могут выбирать, его сын не может. Не женись, автор. Защити своего ребенка».

Напомним, что ранее «Левада-центр» провёл социологические исследование и выяснил, что жители России стали лучше относиться к ЛГБТ-сообществу, хотя 56% опрошенных по-прежнему негативно относятся к гомосексуалам.

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