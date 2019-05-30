Семейный подряд закончился колонией для матери и сына из Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 17:06 — REGNUM В Кабардино-Балкарии вынесен приговор членам одной семьи, которая промышляла мошенничеством в сфере строительства жилья и не только. В колонию на пять с половиной лет отправили женщину и на пять лет — ее сына. Вместе они похитили у обманутых дольщиков более 30 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 30 мая в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Семья организовала мнимое строительство многоквартирных домов на участках по проспекту Ленина в Нальчике и в садовом товариществе «Дружба». Не имея намерения возводить жилье, мошенники тем не менее привлекли низкой ценой за один квадратный метр 13 покупателей, которые выплатив положенные им суммы, стали ждать новых квартир.

Однако организованная злоумышленниками компания «Архонд» не имела в своем штате сотрудников и не собиралась строить дома. А мать семейства попутно совершила еще три хищения в крупном размере, о подробностях которых в прокуратуре не сообщили.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Кабардино-Балкарии были признаны незаконными постройками шесть четырехэтажных домов по улице Вторая Надречная в Нальчике. Прокуратура потребовала их снести, когда на некоторых домах уже возводилась кровля. Ответчика призвали снести самовольно возведенные объекты капитального строительства за свой счет.