В Югре молодым многодетным семьям гасят часть долга по ипотеке

Ханты-Мансийск, , 17:17 — REGNUM В Югре единовременную денежную выплату для погашения части долга по ипотеке из окружного бюджета в конце мая 2019 года получила уже 551 многодетная молодая семья, включенная в единый список участников программы по обеспечению жилыми помещениями. Об этом напомнила губернатор Наталья Комарова на прямой линии 30 мая 2019 года.

Всего в течение 2019 года данную поддержку получат порядка 1350 семей. Общий объём средств единовременной выплаты составит 1,7 млрд рублей — в среднем по 1,3 млн рублей на семью.

«Помогли молодым семьям дополнительно к федеральным выплатам. Следующий ход — это многодетные семьи, которые по другим подпрограммам участвуют — семьи коренных малочисленных народов Севера, которые имеют обязательства по ипотеке. Им также будет назначена социальная выплата на развитие жилищного строительства», — сообщила Наталья Комарова.