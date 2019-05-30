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Видео: Уилл Смит познакомил маленьких поклонниц с принцессой Жасмин

Общество

Девочки попросили актёра показать им магию джина

Видео: Уилл Смит познакомил маленьких поклонниц с принцессой Жасмин
Цитата из к/ф «Аладдин». реж. Гай Ричи. 2019. США
Уилл Смит в роли Джина

Вашингтон, 30 мая 2019, 17:05 — REGNUM  В сети набирает популярность видео пользовательницы Facebook с ником Kcstauffer, которой удалось заснять общение американского актёра Уилла Смита с её дочерьми. Мужчина не только смог найти общий язык с девочками-близняшками, но и провёл их на ковровую дорожку, чтобы познакомить с принцессой Жасмин (Наоми Скотт).

https://www.facebook.com/overourwall/videos/607868809726876/

Во время одной из премьер фильма «Аладдин» к актёру подошли девочки с просьбой показать им магию джина. Смит не растерялся, вошёл в образ и объяснил близняшкам, что показывать магию на публике не принято и попросту опасно. После этого девочки спросили у джина, где его друзья по фильму.

Смит тут же начал искать глазами своих коллег по «Аладдину» и предложил девочкам отправиться с ним к принцессе Жасмин. Маленькие поклонницы не отказались, и актёр повёл их прямо на ковровую дорожку, чтобы познакомить с Наоми Скотт.

Напомним, фильм «Аладдин» Гая Ричи, снятый по одноимённому мультфильму компании Disney, лидирует в российском прокате. Уже за первые выходные показа картина собрала более 400 млн рублей, обогнав «Тайную жизнь домашних животных 2» и «Детектива Пикачу».

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