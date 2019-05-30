МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве

Москва, , 16:51 — REGNUM В Москве в ближайшие часы ожидается гроза, град и усиление ветра, сообщает ГУ МЧС России по Москве в экстренном предупреждении.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший 1−2 часа с сохранением до 21 часа 30 мая по городу Москве ожидается ливневой дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15 — 20 м/с», — говорится в информации.

В МЧС рекомендуют обходить шаткие конструкции, парковать машины вдали от деревьев, проявлять внимательность и осторожность.

Как сообщало ИА REGNUM, центр «Фобос» предупредил о наступлении на Москву холодного атмосферного фронта вечером 30 мая.

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