Четверг, 30 Мая 2019 года
16:51:45 МСК

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве

Общество

Ведомство советует проявлять бдительность и внимательность

Москва, 30 мая 2019, 16:51 — REGNUM  В Москве в ближайшие часы ожидается гроза, град и усиление ветра, сообщает ГУ МЧС России по Москве в экстренном предупреждении.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший 1−2 часа с сохранением до 21 часа 30 мая по городу Москве ожидается ливневой дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15 — 20 м/с», — говорится в информации.

В МЧС рекомендуют обходить шаткие конструкции, парковать машины вдали от деревьев, проявлять внимательность и осторожность.

Как сообщало ИА REGNUM, центр «Фобос» предупредил о наступлении на Москву холодного атмосферного фронта вечером 30 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Холодный фронт ударит по Москве вечером 30 мая

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