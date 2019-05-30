Вину в гибели серфингиста в Петербурге могут возложить на спортшколу

Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Органы СКР на транспорте возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Халатность» по факту гибели 18-летнего спортсмена-серфингиста в акватории Невы 27 мая при столкновении с судном на подводных крыльях «Метеор».

В ненадлежащем исполнении своих обязанностей, повлекшем смерть человека, подозреваются должностные лица Санкт-Петербургского ГБУ «Спортшкола по парусному спорту «Крестовский остров», сообщили 30 мая в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

За халатность, приведшую к смерти человека, судом может быть назначено наказание до пяти лет лишения свободы.

Как установлено, трагедия произошла в районе Петровского фарватера, напротив стадиона на Крестовском острове. Напомним, погибшим оказался член сборной России Артём Акимов, который готовился к чемпионату мира по виндсёрфингу. В спортшколе назвали его опытным спортсменом, несмотря на молодость.

«Следователями опрошены капитан, пассажиры и команда катера, руководящий состав спортшколы и очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в СЗ СУ на транспорте СК России. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось, на видеозаписи с камеры наблюдения видно, что серфингист и капитан «Метеора» до самого момента столкновения не предпринимали никаких действий по его предотвращению, что может говорить о том, что они не видели друг друга. Однако истинная причина трагедии будет установлена следствием.

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