Госдума сокращает срок получения гражданства РФ для специалистов

Москва, , 16:43 — REGNUM Законопроект, сокращающий в три раза срок, когда проживающие на территории РФ граждане иных государств могут получить гражданство РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

С трех лет до одного года сокращается срок, в течение которого квалифицированные специалисты — иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ и желающие получить российское гражданство, смогут это сделать в упрощенном порядке.

При этом им вменяется соблюдение ряда условий. Эти квалифицированные специалисты должны осуществлять трудовую деятельность по профессии (специальности, должности), включенной в перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.