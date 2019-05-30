Четверг, 30 Мая 2019 года
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Госдума сокращает срок получения гражданства РФ для специалистов

Общество

Речь идет о квалифицированных специалистах — гражданах иностранных государств

Госдума сокращает срок получения гражданства РФ для специалистов
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Паспорт гражданина России

Москва, 30 мая 2019, 16:43 — REGNUM  Законопроект, сокращающий в три раза срок, когда проживающие на территории РФ граждане иных государств могут получить гражданство РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

С трех лет до одного года сокращается срок, в течение которого квалифицированные специалисты — иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ и желающие получить российское гражданство, смогут это сделать в упрощенном порядке.

При этом им вменяется соблюдение ряда условий. Эти квалифицированные специалисты должны осуществлять трудовую деятельность по профессии (специальности, должности), включенной в перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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