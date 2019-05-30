В Югре к 2021 году планируют расстаться с долгостроем в Горноправдинске

Горноправдинск, Югра, , 17:15 — REGNUM Самый часто задаваемый вопрос на прошедшую 30 мая прямую линию с губернатором Югры Натальей Комаровой был о судьбе возведения больницы в Горноправдинске. Как скоро будет построена больница в данном населённом пункте глава региона ответила в прямом эфире, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Комарова сообщила, что 29 мая состоялись торги, подрядная организация выходит на стройку. Срок на строительство и ввод в эксплуатацию больницы — 26 месяцев.

«То есть в июле 2021 года в соответствии с контрактом данный объект на 50 больничных коек Горноправдинск должен получить», — ответила глава региона.

Напомним, строительство больницы в Горноправдинске началось в 2013 году. Стоимость объекта по первоначальным ценам — 1,5 млрд рублей.

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