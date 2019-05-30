СССР после ядерной войны: разработчики выпустили «народную» версию ATOM RPG

Москва, , 17:01 — REGNUM Российские разработчики из Atom Team представили финальную версию своей постапокалиптической ролевой игры ATOM RPG. В последнем обновлении в проекте появилось более 20 новых локаций и 40 уникальных персонажей, сообщается в официальной группе игры «ВКонтакте».

Разработчики сообщают, что к полноценному релизу в ATOM RPG они усовершенствовали баланс холодного оружия, искуственный интеллект противников и серьёзно переработали Мёртвый Город — одну из самых больших локаций в игре. Теперь в нём появится больше мини-локаций, точек интереса и сюжетных заданий.

«Совместно с вами мы проделывали большую работу во время пребывания ATOM RPG в раннем доступе и продолжали прислушиваться к вам уже после релиза игры. Эта финальная версия является по настоящему народной, так как здесь мы постарались учесть максимум мнений и предложений», — сообщается в обращении разработчиков.

Далее Atom Team займётся созданием масштабного сюжетного дополнения под названием «Трудоград». По заверению разработчиков, его релиз в Steam планируется уже к концу 2019 года.

ATOM RPG — ролевая компьютерная игра, действие которой разворачивается на территории альтернативного СССР, разрушенной ядерной войной. В ней игроки могут создать уникального персонажа со своей предысторией и множеством непохожих друг на друга навыков. По мнению игроков, стилистически и геймплейно ATOM RPG похожа на первые части Fallout.

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