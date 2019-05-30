Останки Хаджи-Мурата будут захоронены в его родном селе в Дагестане

Махачкала, , 16:38 — REGNUM Останки тела наиба (помощника) имама Шамиля — Хаджи-Мурата будут перезахоронены в Дагестане, в его родном селе Хунзахе. Церемония состоится 2 июня, пишет 30 мая РИА «Дербент».

По словам Магомеда Амирханова, председателя оргкомитета по захоронению, речь идет об останках, покоившихся в Азербайджане, где наиб и был убит. Он также не исключил, что может быть захоронена и голова Хаджи-Мурата. Данный вопрос обсуждается, но окончательное решение ещё не принято.

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Напомним, после гибели наиба в мае 1852 года, его голова была отсечена и отправлена в Санкт-Петербург. С тех пор череп Хаджи-Мурата хранится в Кунсткамере, несмотря на то, что он исключен из списка музейных экспонатов. Его потомки неоднократно требовали вернуть голову в Дагестан для захоронения. В конце января 2019 года депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов пообещал, что череп Хаджи-Мурата всё же будет захоронен на его родине.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года Рамзан Кадыров выступил за захоронение тела вождя революции Владимира Ленина и останков Хаджи-Мурата. Глава Чечни выразил мнение, что такой шаг был бы не только разумным и гуманным, но верным с исторической точки зрения.

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