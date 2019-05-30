Четверг, 30 Мая 2019 года
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На Урале огласили оправдательный приговор по делу об убийстве бизнесмена

Общество

Ранее обвиняемого оправдали присяжные

Екатеринбург, 30 мая 2019, 16:31 — REGNUM  В Екатеринбурге огласили оправдательный приговор гражданину Х., который обвинялся в убийстве бизнесмена. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая его оправдала коллегия присяжных. Присяжные не нашли доказательств того, что именно он совершил убийство.

Напомним, бизнесмен был убит в мае 2011 года в одном из дворов Екатеринбурга. Преступление долгое время оставалось нераскрытым, Х. был задержан в 2018 году.

Примечательно, что ранее этот гражданин даже не был в Екатеринбурге.

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Нераскрытые убийства
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