На Урале огласили оправдательный приговор по делу об убийстве бизнесмена

Екатеринбург, , 16:31 — REGNUM В Екатеринбурге огласили оправдательный приговор гражданину Х., который обвинялся в убийстве бизнесмена. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая его оправдала коллегия присяжных. Присяжные не нашли доказательств того, что именно он совершил убийство.

Напомним, бизнесмен был убит в мае 2011 года в одном из дворов Екатеринбурга. Преступление долгое время оставалось нераскрытым, Х. был задержан в 2018 году.

Примечательно, что ранее этот гражданин даже не был в Екатеринбурге.