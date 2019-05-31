Российское образование должно улучшаться, но почему-то сползает на дно

Москва, , 05:17 — REGNUM Президентское поручение от 27 февраля 2019 года за подписью Владимира Путина определяет необходимость обновления федеральных государственных образовательных стандартов. Почему формирование т.н. ФГОС остается важной, но до сих пор нерешенной проблемой, рассказывает автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

Еще в мае 2018 года в указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» специально подчеркивается важность улучшения показателей в сфере образования. Россия до 2014 года должна была войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. К сожалению, пока что ситуация развивается в противоположном направлении, и динамика за последние годы неоптимистична.

Как бы принятая в России Болонская система высшего образования дает сбой, и в медицине или стратегических инженерных специальностях применить ее так и не удалось. ЕГЭ, несмотря на все похвалы в свой адрес со стороны официальных лиц, не справляется с функцией отбора выпускников, а на фоне санкций, распространяющихся всё шире и дошедших уже и до российской науки, проблема образования становится всё болезненнее.

Читайте статью Анастасии Шаровой «Образовательные стандарты против майских указов Путина».