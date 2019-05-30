При строительстве дороги в Кабардино-Балкарии похитили 12,5 млн рублей

Нальчик, , 16:22 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявлен факт мошенничества в особо крупном размере. В хищении уличили строительную компанию, ремонтировавшую участок автодороги Прохладный — Баксан — Эльбрус, сообщили ИА REGNUM 30 мая в пресс-службе МВД по республике.

Как установлено, работы выполнялись в 2017 — 2018 годах. Для этого был заключен государственный контракт на сумму 408 млн рублей. При проверке исполнения работ оказалось, что подрядчик предоставил заказчику акты приемки с фиктивными данными о строительных материалах, в частности песчано-гравийной смеси и геосетки, значительно завысив их стоимость. Таким образом, было похищено 12 447 648 рублей.

По данному факту ГУ МВД России по СКФО возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения преступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, две недели назад в Кабардино-Балкарии было передано в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантом которого стал бывший генеральный директор одной из строительных компаний. В 2011 году им был выигран тендер на строительство завода в Майском районе. В ходе строительства объекта злоумышленник предоставил заказчику акты приемки, в которых завысил стоимость выполненных работ более чем на 13 млн рублей.