Четверг, 30 Мая 2019 года
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В Екатеринбурге закончили приём предложений по храму Екатерины

Общество

Поступило 9241 обращение

В Екатеринбурге закончили приём предложений по храму Екатерины
Иллюстрация: Archi.ru
Проект-концепция храма Святой Екатерины в Екатеринбурге

Екатеринбург, 30 мая 2019, 16:12 — REGNUM  Мэрия Екатеринбурга закончила принимать предложения жителей города по поводу возможного места строительства храма Святой Екатерины. всего за десять дней поступило 9241 обращение, предложено более 50 мест, сообщили журналистам в пресс-службе горадминистрации.

В настоящее время сотрудники мэрии анализируют поступившие предложения. Затем будет проведено рейтинговое голосование, которое определит потенциально возможные места.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для строительства горожане предложили в том числе и экзотические места. Одним из таких была названа планета Марс.

Напомним, опрос населения был проведён после конфликта, который возник вокруг строительства храма в сквере у Театра драмы. Часть горожан выступила против такой инициативы.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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