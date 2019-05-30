Четверг, 30 Мая 2019 года
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Югорским школьникам позволят «утилизировать двойки»

Общество

Кроме того в ХМАО за счёт регионального бюджета обустроят более 3 700 контейнерных площадок в муниципалитетах, закупят почти 13 тысяч контейнеров

Югорским школьникам позволят «утилизировать двойки»
Федор Решетников. Опять двойка (фрагмент). 1952

Ханты-Мансийск, 30 мая 2019, 16:03 — REGNUM  Губернатору ХМАО Наталье Комаровой поступило предложение от юных югорчан поставить в школах контейнеры для бумаг, чтобы было куда сбросить старые тетради и дневники с двойками, дабы не терпеть неприятности от родителей из-за учёбы. Об этом глава Югры с улыбкой сообщила на пресс-конференции 30 мая 2019 года.

«С 1 сентября такая возможность в школах региона будет предоставлена. Мало того, что мы таким образом будем утилизировать данный вид отходов, но и одновременно формируется культура у молодых людей. Ребёнок больше не выбросит тетрадку куда попало. Правительство округа профинансирует муниципальные образования для приобретения таких контейнеров», — сообщила Наталья Комарова.

Также будет выделено финансирование на устройство контейнерных площадок в муниципалитетах. Нужно обустроить более 3 700 контейнерных площадок, закупить почти 13 тысяч контейнеров. Затраты на эти цели не нужно будет возвращать через коммунальные платежи — за это заплатит окружной бюджет, подчеркнула глава Югры.

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