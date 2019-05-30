Госдума прописывает применение спецсредств для сдерживания авиадебоширов

Москва, , 15:43 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о применении спецсредств для сдерживания авиадебоширов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Поправками в Воздушный кодекс командиру воздушного судна предоставляется право отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) о пресечении ими противоправных действий лиц, которые создают своими действиями непосредственную угрозу безопасности полета либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна, с использованием специальных средств сдерживания, размещенных на борту.

Необходимо лишить авиадебоширов любой возможности причинить вред пассажирам, членам экипажа и самолету, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если уговоры не действуют, то у бортпроводников и сотрудников служб авиационной безопасности должно быть право использовать специальные средства сдерживания», — подчеркнул он.

Как и чем?

Предполагается, что перечень специальных средств, а также правила их применения установит правительство РФ.

Могут быть различные варианты, полагает депутат Госдумы Владимир Синяговский («Единая Россия»).

«Например пластиковые наручники или другие спецсредства, позволяющие эффективно ограничить возможность передвижения дебошира. Так или иначе понятно, это должно быть простое, легкое и безопасное для окружающих средство. Все эти нюансы нужно уточнить и доработать в процессе работы над предлагаемым законопроектом», — сказал парламентарий.

«Черный список»

Сейчас авиакомпании могут включать в черный список авиадебоширов. Однако полностью им летать самолетами не запрещено: тот же Воздушный кодекс определяет перечень ситуаций, когда человек из черного списка может пользоваться авиасообщением.

Предполагалось, что Госдума обсудит законопроект в первом чтении 21 мая, однако у парламентариев не хватило времени на дискуссию, потом у депутатов не хватило времени обсудить инициативу 28 мая.