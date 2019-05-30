В преддверии выборов в Танзании альбиносы просят о защите — СМИ

Букоба, Танзания, , 15:55 — REGNUM Альбиносы из города Букоба попросили местную администрацию об усилении охраны в период президентских выборов в стране в 2020 году. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на местных жителей.

Альбиносы отмечают, что на время предвыборных кампаний им обычно приходится оставаться дома и приостанавливать занятия сельским хозяйством из-за страха за свою жизнь.

Заместитель мэра города Букоба Джимми Калугендо рассказал журналистам, что перед выборами кандидаты часто обращаются к нетрадиционным целителям, чтобы обеспечить себе победу. Такие целители часто используют части тела альбиносов для проведения колдовских ритуалов.

«Начинается страшное время, всякий раз мы слышим о случаях жестокости по отношению к таким людям… давайте жить мирно и любить друг друга», — сообщила жительница района Ншамбья Агуста Августин.

Представитель полиции области Кагера Нсубиси Мвакисамбве заявил о необходимости общественного содействия в прекращении случаев агрессии по отношению к альбиносам.

Он сообщил, что в области будет проведена перепись альбиносов, а члены администраций будут привлечены к проведению общественных бесед о положении альбиносов и способов защиты этих людей от посягательств.