Игорь Тальков младший поддержал защитников Шиеса

Архангельск, , 15:35 — REGNUM Игорь Тальков младший встал на защиту жителей Архангельской области, протестующих против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Слова поддержки северянам он написал в соцсетях после того, как было опубликована видеозапись столкновения активистов и сотрудников ЧОП.

«Едем поддержать жителей Севера нашей огромной Родины и привлечь внимание к тому, что происходит сегодня на Шиесе! А строится там, самая большая, незаконная мусорная свалка в Европе! «, — написал Игорь Тальков.

3 июня музыкант даст на Шиесе концерт.

«…местные жители, а теперь уже и близлежащих городов, как могут, сопротивляются этому, стоят стеной и не пропускают технику! Мы до последнего будем стоять на своём! Нам уже некуда отступать! Мы просто хотим рассказать об этом как можно большему числу людей, донести до каждого, чем грозят мусорные свалки хаотично устроенные в лесах, болотах!» — написал он.

Напомним, ранее на мусорный конфликт отреагировал музыкант Сергей Шнуров, разместив в своем аккаунте в Instagram стихотворение про Шиес и ОМОН.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область из-за протестов названа в минприроды РФ самым проблемным регионом мусорной реформы. Основная причина протеста — строительство полигона на станции Шиес, куда планируют ввозить на захоронение мусор из Москвы.

Правительство региона подчеркивает, что в данный момент на объекте идут подготовительные работы. Они должны быть завершены до 15 июня. После этого назначат экспертизы, от результата которых и зависит дальнейшая судьба Шиеса. Однако масштаб проводимых работ на станции, действия силовиков и сопротивление региональных властей проведению референдума указывают активистам на то, что власти хотят усыпить их бдительность и снизить градус протестных настроений в регионе.