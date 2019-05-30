Кадыров подарил жителям бараков 50 квартир в Грозном

Грозный, , 15:28 — REGNUM Бывшие жильцы бараков в Старом поселке Старопромысловского района Грозного получили новое жилье. О переселении их из ветхих квартир, построенных еще в советское время, до окончания священного месяца Рамадан пообещал жильцам глава Чечни Рамзан Кадыров.

Не прошло и недели, как 50 семей стали новоселами. Новые квартиры приобретены для них на средства, выделенные Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщили ИА REGNUM 30 мая в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Ключи от квартир новоселам вручил в торжественной обстановке мэр Грозного Ибрагим Закриев. Для обладателей нового жилья в гранд-холле «Фирдаус» были организованы ифтар и вечер нашидов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни, получивший обращения от жителей бараков в Старом поселке, ознакомился с ситуацией на месте 24 мая. Он поручил переселить в новые квартиры 50 семей до окончания священного месяца Рамадан, а также создать комиссию, которая рассмотрит и решит наиболее острые проблемы жителей посёлка.

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