Реакция на слова Онищенко: «Жить чуть-чуть впроголодь» никто не хочет

Москва, , 16:05 — REGNUM Интернет-пользователи разозлились на высказывания бывшего главного санитарного врача страны Геннадия Онищенко относительно пищевого поведения пенсионеров в России. В социальных сетях появляются посты и колкие комментарии в сторону депутата («Единая Россия»).

В своем недавнем выступлении Геннадий Онищенко заявил, что пенсионеры должны жить чуть-чуть впроголодь. Комментарий касался результатов нового американского исследования: выяснилось, что у людей, занимающихся физическими упражнениями, массовая доля жира втрое меньше, чем у тех, кто не ведет подвижный образ жизни. Депутат отметил, что для стройного тела важны не только спортивные мероприятия, но и объем потребляемой пищи, а также напомнил, что скорость обмена веществ у пожилых людей снижается.

«Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное».

Жители России оказались недовольны таким отношением к себе, поэтому чаще всего высказываются в негативном ключе или высмеивают слова Онищенко.

«Поели немножко просрочки из мусорного бака возле Пятерочки, которую отвоевали вчера — пошли ещё подрались за новую», — воображает Имран К.

«Судя по его внешности, он знает, что говорит. Совет дельный. Однако те, кому он советует, должны жить не хуже его самого, и по качеству жизни, и по уровню. В России пенсионер получает минимум 50 тысяч в месяц? Нет? Тогда свой совет может засунуть себе в конкретное место», — рассуждает Артур У.

«Советы россиянам от чиновников-миллионеров за последнее время: ущемлять себя во всем ради светлого будущего, жить впроголодь, питаться макарошками, побольше работать, терпеть. Другого экономического плана у них нет и не будет. А для баранов, верующих в светлое будущее, и этого хватит», — пессимистично настроен Angry_Vlg.

«Жить чуть-чуть впроголодь», — почему каждый совет Онищенко воспринимается как издевка?» — замечает ivanov47an1.

Спустя некоторое время Геннадий Онищенко уточнил, что его совет не означал пользу голодной жизни для россиян: врач просто беспокоился за их фигуры.

Осенью 2018 года депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко провел эксперимент: месяц мужчина питался, укладываясь строго в бюджет прожиточного минимума. Издержки подобного питания ему не понравились.

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