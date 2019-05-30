Новый флешмоб: дети бьются головой об дверь ради денег родителей

Вашингтон, , 15:57 — REGNUM В сети набирает популярность новый челлендж «возьми эти деньги» (get that money), в котором родители заставляют своих детей ловить головой падающую банковскую карту. Видео с кадрами детей, бьющихся головой об стену, доступны в Twitter.

https://twitter.com/KGirouex/status/1133053239526662144

Суть челленджа заключается в том, что родители обещают детям оплатить любые их покупки, если ребёнок сможет поймать лбом падающую вдоль стены банковскую карты. В итоге дети больно бьются головой об стену, а родители за кадром смеются над ними.

https://twitter.com/TSeason22/status/1133188459961769984

Челлендж быстро набрал популярность, и десятки родителей начали выкладывать подобные ролики. В большинстве из них дети хватаются за голову от сильных ушибов, но есть и видео, в которых дети позитивно реагируют на странную забаву взрослых.

https://twitter.com/ogmaymay/status/1133333739642138624

В сети ролики с «возьми эти деньги» встречают позитивно. Однако, отдельные родители высказываются о челлендже с осуждением. Они называют странный флешмоб «проявлением идиотизма» и заявлению о своём неприятии таких методов воспитания ребёнка.

Ранее в сети был популярен челлендж под названием «Emoji». В нём участникам нужно было изобразить один из известных интернет-смайликов. Ролики с демонстрацией необычного испытания быстро обрели популярность благодаря нелепым выражениям лиц их участников.

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