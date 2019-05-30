Четверг, 30 Мая 2019 года
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В Подмосковье появится система помощи бывшим заключённым

Общество

«Цель закона — не контроль, а создание системных условий»

Красногорск, 30 мая 2019, 16:14 — REGNUM  В Подмосковье появится система помощи бывшим заключённым. Соответствующий закон приняли депутаты на заседании Московской областной думы.

Документ был разработан Мособлдумой совместно с уполномоченным по правам человека в Московской области Екатериной Семёновой и прокуратурой региона, сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Цель закона — не контроль, а создание системных условий для того, чтобы проблемы решались в совокупности всеми лицами, кто имеет к этому отношение. Необходимо чтобы в системе работали и муниципалитеты, и общественные организации, и органы», — пояснила Семёнова.

Документ направлен на создание в регионе комплексной системы профилактики правонарушений среди лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.

Так, освободившись из мест лишения свободы, бывшему заключённому будет необходимо обратиться в центр занятости. Здесь будут решаться как вопросы дальнейшего трудоустройства, так и проблемы прописки и жилья.

В настоящий момент на территории региона находится шесть исправительных учреждений и 11 следственных изоляторов, где содержится порядка 2 млн осужденных. Ежегодно из мест лишения свободы освобождается около 950 тысяч человек. Из них большая часть выбирает Московскую область для дальнейшего проживания.

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