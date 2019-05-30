Четверг, 30 Мая 2019 года
15:18:25 МСК

В Орле появится улица имени Николая Ковалева

Общество

Улица Николая Ковалева будет проходить от улицы Мостовая до улицы Емлютина

Орел, 30 мая 2019, 15:18 — REGNUM  Улица имени Николая Ковалева появится в Орле — имя генерала, депутата Госдумы будет присвоено одной из улиц в микрорайоне «Зареченский». Решение 30 марта приняли депутаты Орловского городского совета, сообщила пресс-служба горсовета.

С обращением об увековечении памяти депутата Государственной думы, почетного гражданина Орловской области, генерала армии Николая Ковалева поступило в администрацию города от Совета ветеранов ФСБ России. Ранее обращение рассмотрела Орловская городская комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города.

Улица им. Генерала армии Ковалева будет проходить от улицы Мостовая до улицы Емлютина параллельно Карачевскому шоссе в микрорайоне «Зареченский» Заводского района.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Ковалев — бывший директор ФСБ России, депутат Госдумы, представлявший Орловскую область в парламенте на протяжении почти 20 лет, скончался 5 апреля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван победитель праймериз «Единой России» в Орловской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Топонимика и жизнь: наименования и переименования в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить