В Орле появится улица имени Николая Ковалева

Орел, , 15:18 — REGNUM Улица имени Николая Ковалева появится в Орле — имя генерала, депутата Госдумы будет присвоено одной из улиц в микрорайоне «Зареченский». Решение 30 марта приняли депутаты Орловского городского совета, сообщила пресс-служба горсовета.

С обращением об увековечении памяти депутата Государственной думы, почетного гражданина Орловской области, генерала армии Николая Ковалева поступило в администрацию города от Совета ветеранов ФСБ России. Ранее обращение рассмотрела Орловская городская комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города.

Улица им. Генерала армии Ковалева будет проходить от улицы Мостовая до улицы Емлютина параллельно Карачевскому шоссе в микрорайоне «Зареченский» Заводского района.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Ковалев — бывший директор ФСБ России, депутат Госдумы, представлявший Орловскую область в парламенте на протяжении почти 20 лет, скончался 5 апреля 2019 года.

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