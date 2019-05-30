«Стыдно»: глава Югры осудила «навар» авиаперевозчиков на детских билетах

Ханты-Мансийск, , 15:22 — REGNUM Жительница Нижневартовска (ХМАО) пожаловалась на организацию летнего детского отдыха в Югре. Тратятся колоссальные средства на путёвки для школьников из регионального бюджета, но часть остаётся невостребованной из-за дороговизны перелёта до места отдыха, сообщила жительница Югры на прямой линии главе региона 30 мая 2019 года.

«Путёвки есть с избытком для школьников. Предложили в летний лагерь подмосковный мне отправить сына. Но перелёт до Москвы и обратно составляет 28 тыс. 800 рублей на одного ребёнка. Добавьте к этой сумме стоимость путёвки, а это около 6 тыс. рублей и немножко средств на карманные расходы. Получается 37 тысяч рублей. Я не готова отдать почти всю свою зарплату за такую путёвку», — заявила жительница Нижневартовска.

Женщина проанализировала ситуацию по стоимости перелётов в муниципалитетах ХМАО. Например, перелёт до Крыма юным жителям Ханты-Мансийска, Сургута и Нефтеюганска обойдётся на несколько тысяч дешевле, чем вартовчанам. И это тоже проблема.

«Нужно заняться этой темой и глубоко разобраться. Так не должно быть, когда авиакомпания получат выгоду на нашей этой якобы помощи людям. Сверхдоходы — это стыдно. Надо делиться, как говорит наш президент. Здесь явно несостыковка. Обращу внимание коллег, чтобы проблема решилась комплексно», — признала глава региона.

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