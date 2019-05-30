Защищающийся от свердловской филармонии дом покинули почти все жильцы

Екатеринбург, , 15:27 — REGNUM Дом по адресу Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге, который планируют снести для нового зала Свердловской филармонии, практически опустел. Об этом заявил вице-губернатор региона Павел Креков журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Насколько мне известно, там осталось две-три квартиры», — сказал Креков.

Сроки проекта пока не ясны, добавил чиновник.

Что же касается сложностей с прокуратурой, которая в ответе жителям посчитала «невозможным» строительство нового зала филармонии на месте указанного жилого дома, то тут вице-губернатор посоветовал обратиться к «строителям».

"Я такого заявления прокуратуры не получал. И не я должен его оценивать, а строители. Нужно спросить строителей!» — считает Креков.

Напомним, по состоянию на конец апреля 2019 года новый зал Свердловской филармонии оставался в рамках художественной концепции. В областном минкультуры обещают, что интересы жильцов не пострадают.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый зал филармонии на Среднем Урале «завис» на этапе концепции?