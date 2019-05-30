«Язык» до карьеры доведёт: о навыке для прибавки к зарплате

Москва, , 15:10 — REGNUM В современном мире с интеграционными процессами без знания иностранного языка сложно

Знание иностранного языка, как необходимого навыка для получения прибавки к зарплате в России, безусловно, нужно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«В современном мире, когда интеграционные процессы стали частью повседневной жизни людей, границы между государствами в большинстве своем открыты, есть возможность получить работу как в зарубежной компании, так и в российской, но связанную с командировками за рубеж или исследованием иностранных научно-технических изданий, знание только родного языка существенно ограничивает потенциальные возможности трудящегося», — пояснил эксперт.

Свободное владение одним или несколькими иностранными языками позволяет сотруднику компании и ездить в зарубежные командировки, и общаться с иностранными контрагентами, и работать с литературой или технической документацией, написанной на чужом языке.

«Причём во многих компаниях подобные навыки просто являются обязательными. В большинстве же остальных — горячо приветствуются, так как существенно расширяют профессиональные компетенции сотрудника», — отметил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования НИУ ВШЭ, российские работодатели отдают большое предпочтение гражданам, владеющим иностранными языками, Они получают в среднем на 11% больше остальных.

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