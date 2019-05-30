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В Ярославском зоопарке поселился кошачий лемур

Общество

Его показали журналистам

В Ярославском зоопарке поселился кошачий лемур
Лемур

Ярославль, 30 мая 2019, 15:03 — REGNUM  1 июня в Ярославском зоопарке посетителям представят нового обитателя — кошачьего лемура. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Животное, родина которого остров Мадагаскар, приобрели по обмену в Нижегородском зоопарке.

«Он очень любопытный, все в вольере обследовал, все попробовал на зуб. Выбрал место для себя. В вольере обязательно должны быть деревья. Лемуру положено прыгать и развивать мускулатуру. Он еще маленький и обязательно будет расти. Еще два года, — рассказал заведующий сектором «Териология» ярославского зоопарка Андрей Рязанцев.

В ярославском зоопарке лемуров не было три года, этого привезли в апреле, и в течение месяца у животного был карантин.

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