Цены на свинину в Южной Корее могут снова упасть — СМИ

Сеул, , 15:10 — REGNUM В Южной Корее увеличилась стоимость свинины, однако из-за сокращения объемов потребления и увеличения производства ее стоимость снова может упасть до самого низкого уровня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Института экономики сельского хозяйства.

По их словам, в мае средняя средняя стоимость свинины в стране составила 4 132 вон за кг (~$3,47), что на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. По мнению экспертов, в июне стоимость свинины может увеличится до 4400−4600 вон ($3,7~$3,87), однако средняя стоимость мяса все равно будет ниже по сравнению с прошлым годом.

Предполагается, что в июне количество свиноматок в стране увеличится до 1,07 — 1,09 млн голов, а общее поголовье составит 11,35−11,55 млн голов. Кроме того, есть предположение, что в оптовые цены на свинину увеличатся. Это связано с тем, что цены на международном рынке увеличились, а объемы импорта свинины сократились из-за американской чумы свиней.

«В мае 2019 года мясоперерабатывающие компании сократили закупки из-за больших запасов, вялых продаж и высоких затрат», — сообщили представители Института сельского хозяйства страны.