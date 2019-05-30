Госдума освобождает соцвыплаты от налогообложения

Москва, , 14:56 — REGNUM Закон об освобождении социальных выплат от налогообложения Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Речь идет о том, чтобы освободить граждан от уплаты подоходного налога (НДФЛ) со средств, которые они получаю в виде социальных выплат и компенсаций. Нововведение коснется компенсационных выплат по расходам на жилищно-коммунальные услуги, компенсации ряда транспортных расходов для жителей Крайнего Севера, а также компенсационные выплаты ветеранам и героям труда. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы также прописал, что под налогообложение не подпадают выплаты, которые граждане получают в связи с рождением детей или уходом за детьми-инвалидами.

Кроме того, от налогообложения освобождаются ежемесячные выплаты, которые получают граждане, пострадавшие на Чернобыльской АЭС или из-за ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также в ходе аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Как заявил журналистам глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»), одним из важных нововведений станет освобождение медицинских работников от уплаты подоходного налога при получении компенсационных выплат, а также социальный налоговый вычет при получении медуслуг и лекарственного обеспечения.

«Здесь мы уходим от какого-либо перечня лекарственных препаратов и устанавливаем, что гражданин вправе возместить себе частично стоимость любого препарата в размере фактически понесенных расходов, но в совокупности на сумму, не превышающую 120 тыс. рублей за налоговый период. Таким образом, максимальная сумма вычета составит 15,6 тыс. рублей», — пояснил Морозов.