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В Ярославской области военные сделали временную переправу для жителей

На время ремонта моста через реку Солоницу

В Ярославской области военные сделали временную переправу для жителей
Иллюстрация: Yarregion.ru
Понтонный мост в Некрасовском

, 30 мая 2019, 14:49 — REGNUM  30 мая в поселке Некрасовское Ярославской области был открыт наплавной автомобильный мост через реку Солоницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Мост был построен благодаря личной договоренности губернатора Дмитрия Миронова с Министерством обороны. Основной мост через Солоницу в Некрасовском на ремонте. Из-за этого жителям левобережья приходилось ехать в объезд более 20 километров по грунтовой дороге, возникали проблемы с проездом экстренных служб.

Новый понтонный мост сделали военнослужащие 38-й отдельной железнодорожной бригады, которая находится в Ярославле. Сборку моста военные назвали учениями.

«В рамках проведения тактико-специальных учений в период с 23 по 30 мая осуществлены сборка, передислокация водным путем и наведение наплавного автомобильного моста общей длиной 159,7 метра. Данный мост состоит из трех паромов и двух береговых частей. Грузоподъемность — не менее 100 тонн, что достаточно для обеспечения проезда не только легкового, но и грузового транспорта», — сообщил командир 38-й отдельной железнодорожной бригады Игорь Орлов.

Ремонт основного моста подрядчик должен завершить до ноября 2019 года.

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Строительство мостов
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