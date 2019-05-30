В Ярославской области военные сделали временную переправу для жителей

, , 14:49 — REGNUM 30 мая в поселке Некрасовское Ярославской области был открыт наплавной автомобильный мост через реку Солоницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Мост был построен благодаря личной договоренности губернатора Дмитрия Миронова с Министерством обороны. Основной мост через Солоницу в Некрасовском на ремонте. Из-за этого жителям левобережья приходилось ехать в объезд более 20 километров по грунтовой дороге, возникали проблемы с проездом экстренных служб.

Новый понтонный мост сделали военнослужащие 38-й отдельной железнодорожной бригады, которая находится в Ярославле. Сборку моста военные назвали учениями.

«В рамках проведения тактико-специальных учений в период с 23 по 30 мая осуществлены сборка, передислокация водным путем и наведение наплавного автомобильного моста общей длиной 159,7 метра. Данный мост состоит из трех паромов и двух береговых частей. Грузоподъемность — не менее 100 тонн, что достаточно для обеспечения проезда не только легкового, но и грузового транспорта», — сообщил командир 38-й отдельной железнодорожной бригады Игорь Орлов.

Ремонт основного моста подрядчик должен завершить до ноября 2019 года.