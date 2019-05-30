Население России нельзя назвать «подсевшим на алкоголь»

Москва, , 14:19 — REGNUM Вряд ли население России можно признать подсевшим на алкоголь. Любую полученную статистику, полученную в ходе опроса, хорошо бы досконально анализировать, а не делать поспешных выводов ради ярких заголовков на лентах информационных агентств, заявил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода.

«На сайте ВЦИОМ, если постараться, с трудом можно найти это нашумевшее исследование. Удручает факт, что были опрошены всего 1600 человек по телефону. Это очень маленькая выборка. И кто все эти люди, в каких городах или сельских территориях они живут в масштабе всей России — нет информации. Да и если молодые люди от 18 до 21 года активно отвечали на вопросы статистической службы, они могли преувеличить свои успехи в первых шагах взрослой жизни», — считает эксперт.

Индекс общественного настроения в России, согласно тому же ВЦИОМ, умеренно подрастает с ноября 2018 года. Так, почти 50% граждан РФ в марте 2019 года устраивала жизнь, какая она есть на сегодняшний день. Это значит, что 2−3 человека из 10 может как минимум один раз в месяц посетить ресторан или клуб, позволить себе для настроения несколько бокалов вина.

«О потреблении какого именно алкоголя идет речь, в новостях СМИ тоже нет информации. Слабый алкоголь — пиво, вино — присутствует в ежедневном рационе порядка 40% мужчин крупных стран Западной Европы (Германия, Чехия, Нидерланды, Франция и Италия).

Поэтому корректность выборки при опросе и сегментация потребляемой алкогольной продукции среди российских потребителей очень важны. А об этом ни слова в нашумевших публикациях», — высказал своё мнение Лобода.

Как сообщает ИА REGNUM, СМИ писали, что по данным опроса ВЦИОМ, в России зафиксирован рост числа граждан, злоупотребляющих спиртными напитками.

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