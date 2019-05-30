Четверг, 30 Мая 2019 года
14:20:20 МСК

Из Екатеринбурга в Пермь пустят скоростную «Ласточку»

Общество

Её график пока вызывает серьёзные споры

Екатеринбург, 30 мая 2019, 14:20 — REGNUM  Скоростной поезд «Ласточка» планируют запустить на направлении Пермь-Екатеринбург. Об этом заявил региональный министр транспорта Василий Старков на встрече с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, поезд будет курсировать между городами пять раз в неделю.

Однако точный график неожиданно вызвал серьёзные споры. Свердловская сторона переговоров стоит против того, чтобы пассажиры прибывали в Пермь ночью или отбывали из Екатеринбурга днём, когда большая часть учреждений ещё работает.

«Нам бы хотелось найти баланс. чтобы маршрут был удобен для пассажиров», — сказал Старков.

Напомним, ранее «Ласточку» между Пермью и Екатеринбургом анонсировал министр транспорта Прикамья Николай Уханов. Он заявлял, что маршрут нужно будет субсидировать около 55 млн рублей в год.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье планируют запустить скоростную «Ласточку» до Екатеринбурга

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Высокоскоростные железнодорожные магистрали
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