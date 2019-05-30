Обыски по делу инспекторов-взяточников проходят в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 14:06 — REGNUM В Кабардино-Балкарии проходят необходимые следственные мероприятия в рамках уголовного дела о взятках, фигурантами которого стали 13 сотрудников ГИБДД. В настоящее время проведено более 30 обысков, сообщили ИА REGNUM 30 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Обыски проводятся как в служебных помещениях управления ГИБДД, так и по местам жительства фигурантов дела. Проверками охвачены и иные лица, которые могут быть причастны к деятельности преступного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 мая, в Кабардино-Балкарии задержаны 13 членов преступного сообщества из числа сотрудников управления госавтоинспекции МВД по региону. Среди них заместитель начальника управления, которого следствие считает руководителем преступной группы.

В течение двух лет ее участники из числа руководства и сотрудников районных отделений ГИБДД брали взятки с перевозчиков, доставлявших автомобильным транспортом незаконную алкогольную продукцию. Было получено не менее 42 млн рублей, которые распределялись главарем группы между ее членами.