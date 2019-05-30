ФАС возбудила дело против «Ростелекома» после жалобы «Мегафона»

Москва, , 14:20 — REGNUM Антимонопольное дело возбуждено против «Ростелекома» после жалобы «Мегафона» на нарушение закона о защите конкуренции. Ранее ФАС России выдало «Ростелекому» предупреждение, но оно не было исполнено в срок, сообщили ИА REGNUM 30 мая в пресс-службе федерального надзорного ведомства.

По заявлению «Мегафона» антимонопольный орган организовал проверку и установил, что «Ростелеком» отказывался заключать договор о присоединении сети зоновой телефонной связи мобильного оператора к своей сети местной телефонной связи в 10 регионах страны: Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Адыгея, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, а также в Ростовской и Воронежской областях.

До 30 апреля 2019 года «Ростелеком» должен был устранить выявленные нарушения антимонопольного законодательства, а именно — обеспечить возможности пропуска трафика от сетей зоновой телефонной связи «Мегафона» на сеть местной телефонной связи ПАО «Ростелеком» в указанных регионах. Однако по состоянию на 27 мая предупреждение не было исполнено.

Читайте также: ФАС обвинила «Мегафон» в нарушении антимонопольного законодательства

Как сообщало ИА REGNUM, не так давно в нарушении закона о защите конкуренции был признан виновным и сам «Мегафон». ФАС России установила, что оператор сотовой связи при заключении договоров предоставлял организациям с государственным участием в капитале более выгодные условия, чем частным компаниям. Антимонопольная служба сочла, что данное обстоятельство создаёт дискриминационные условия. «Мегафон» с этим решением не согласился и намерен его обжаловать.