В районных больницах Ярославской области появятся спортивные врачи

Ярославль, , 13:51 — REGNUM До конца 2019 года во всех районных больницах Ярославской области будет введена в штатное расписание ставка врача по спортивной медицине, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Ярославской областной думы.

Вопрос о доступности услуги по получению допуска к тренировкам и соревнованиям на территории Ярославской области был включен в повестку дня экспертного совета при комитете областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. В ходе обсуждения выяснилось, что в штатном расписании некоторых районных больниц ставка спортивного врача отсутствует.

Кроме того, даже если есть ставка, остается проблема с кадрами. Присутствовавшая на заседании специалист областного департамента здравоохранения Галина Матвеева рассказала, как планируется решать эти проблемы. Во-первых, до конца 2019 года во всех районных больницах будет создана соответствующая штатная единица. Во-вторых, как временный выход рассматривается возможность работы выездных комиссий с врачами спортивной медицины в отдельные муниципальные районы.

Экспертный совет рекомендовал комитету областной думы взять данный вопрос на контроль.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области не смогли помочь еще одному пострадавшему от змеи