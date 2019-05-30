Четверг, 30 Мая 2019 года
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В районных больницах Ярославской области появятся спортивные врачи

Общество

Получить допуск к соревнованиям будет проще

В районных больницах Ярославской области появятся спортивные врачи
Иллюстрация: Duma.yar.ru
Экспертный совет по медицине

Ярославль, 30 мая 2019, 13:51 — REGNUM  До конца 2019 года во всех районных больницах Ярославской области будет введена в штатное расписание ставка врача по спортивной медицине, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Ярославской областной думы.

Вопрос о доступности услуги по получению допуска к тренировкам и соревнованиям на территории Ярославской области был включен в повестку дня экспертного совета при комитете областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. В ходе обсуждения выяснилось, что в штатном расписании некоторых районных больниц ставка спортивного врача отсутствует.

Кроме того, даже если есть ставка, остается проблема с кадрами. Присутствовавшая на заседании специалист областного департамента здравоохранения Галина Матвеева рассказала, как планируется решать эти проблемы. Во-первых, до конца 2019 года во всех районных больницах будет создана соответствующая штатная единица. Во-вторых, как временный выход рассматривается возможность работы выездных комиссий с врачами спортивной медицины в отдельные муниципальные районы.

Экспертный совет рекомендовал комитету областной думы взять данный вопрос на контроль.

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