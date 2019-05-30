В Подмосковье ужесточили требования к регламенту тишины в новостройках

Красногорск, , 14:03 — REGNUM В Московской области ужесточили требования к проведению ремонту в новостройках. Соответствующий закон приняли депутаты регионального парламента в ходе заседания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно новым правилам, в течение полугода со дня постановки многоквартирного дома на кадастровый учёт запрещается проведение ремонтных работ, а также переустройства и перепланировки квартир в период с 21 часа до 8 часов и с 13 до 15 часов в рабочие дни, а также с 22 часов до 10 часов и с 13 до 15 часов в выходные дни.

По истечении шестимесячного срока работы будут запрещены с 19 до 9 часов и с 13 до 15 часов в рабочие дни, а также с 19 до 10 часов и с 13 до 15 часов в выходные и нерабочие праздничные дни.

Председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый («Единая Россия») добавил, что законом разрешается проведение уборки территории дворов в ночные часы. Данный вид работ будет исключён из перечня «шумных».