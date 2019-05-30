В южнокорейском Пусане в море выпустят 500 тыс. мальков морского карася

Пусан, Южная Корея, , 13:57 — REGNUM С 30 мая по 26 июня в южнокорейском Пусане выпустят в море 500 тыс. мальков морского карася дальневосточного для увеличения рыбных ресурсов и доходов рыбаков. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Busan Marine Fisheries Resources Reserch Institute.

По их словам, в море будут выпущены пятисантиметровые мальки, которые выращивались в лабораториях на протяжении 70 дней.

Морской карась дальневосточный — рыба из семейства спаровых, достигающая в длину до 50 см и обитающая в прибрежных водах на глубине 40−50 м.

«Морской карась обладает сильной выживаемостью и плодовитостью, поэтому мы надеемся, что сможем восстановить рыбные ресурсы в прибрежных водах Пусана», — сообщили специалисты.

Известно, что с 2009 года представители исследовательского института Busan Marine Fisheries Resources Reserch Institute выпустили в море 8,16 млн мальков морского карася дальневосточного.