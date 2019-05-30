В преддверии Лебарана в Джакарте образовался многокилометровый затор — СМИ

Джакарта, , 14:06 — REGNUM Длинный затор образовался на платной дороге из Джакарты в индонезийский город Чикампек в преддверии празднования Лебарана (4−5 июня 2019 года), сообщает информационный портал Detik.

Издание отмечает, что на платной дороге из Джакарты в Чикампек образовалась пробка длиной в 37 км. Перегрузка обусловлена количеством транспортных средств.

Генеральный инспектор штаба национальной полиции Рефди Андри заявил, что, поток желающих вернуть на родину в Лебаран начал скапливаться уже 29 мая. По его словам, это только начало. По прогнозам, ситуация достигнет пика на третий день праздника.

Как сообщало ИА REGNUM, священный месяц Рамадан, когда мусульмане должны поститься от рассвета до заката, если у них нет особых проблем со здоровьем, продлится до 4 июня. По окончанию поста отмечают праздник Лебаран или Ид аль-Фитр, как его называют в Индонезии.

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