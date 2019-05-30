MY.GAMES: компания Mail.ru Group объединила все свои игры под одним брендом

Москва, , 14:01 — REGNUM Компания Mail.ru Group объединила все свои игровые проекты в единый бренд под названием MY.GAMES. Теперь под этим названием работает 11 внутренних студий, сообщается на официальном сайте MY.GAMES.

Представители Mail.ru Group сообщают, что игровой бизнес стал одним из ключевых направлений компании за последние годы. При этом большая часть заработанных денег приходится на международный рынок, на котором активно продвигаются мобильные проекты компании.

Теперь в MY. GAMES работает 11 студий, в которые входят более 1500 сотрудников из 10 офисов по всему миру. Отдельное внимание будет уделено и развитию MRGV — подразделению компании, занимающимся инвестированием в различные игровые студии.

Напомним, Mail.ru Group — российская компания, основанная Юрием Мильнером, Григорием Фингером и Дмитрием Гришиным в 2005 году. В активы Mail.ru Group входят популярные социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ряд многопользовательских видеоигр: Skyforge, Аллоды Онлайн, Warface и др.

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